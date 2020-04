Uma assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), de 47 anos, está internada em estado grave em um hospital particular de Palmas após agravamento dos sintomas da infecção pulmonar causada pela Covid-19.

A assistente social tem hipertensão e é um dos 2 entre os 10 casos da capital que precisaram ser internados, segundo boletim epidemiológico emitido diariamente pelo município. O outro caso era de uma advogada, de 62 anos.

Em mensagem no grupo de aplicativo, uma filha da servidora, nutricionista, relatou, na sexta-feira, o agravamento dos pulmões da paciente. Ela também menciona que o quadro clínico permanece grave e com sinais vitais mantidos.

Na mensagem ela relata que a mãe seria submetida a uma avaliação neurológica ainda na sexta-feira para fechar um diagnóstico e que foi preciso administrar noradrenalina (uma medicação para manter a pressão sanguínea em níveis normais).

"A avaliação neurológica será fechada após a hemodiálise de hoje (sexta), mas que já é possível considerar coma devido à baixa responsividade das pupilas!", escreveu a filha, que pedia orações pela mãe.

Concursada desde 2005, a servidora cursou serviço social no Ceulp/Ulbra em Palmas, com atuação na Eletronorte, entre 2007 e 2016 e é assistente social credenciada do Tribunal de Justiça (TJTO) há mais de 3 anos.

Sem morte confirmada oficilamente

Na manhã de sábado, notícias divulgadas no whatsapp chegaram a afirmar que um dos dois casos graves – ora a assistente social, ora a advogada - teria resultado em morte.

O JTo pediu informações atualizadas da Semus, sobre o quadro da saúde da assistente social ou mesmo se havia confirmação da morte e recebeu a seguinte nota:

“A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria da Saúde (Semus), informa que não há nenhum caso oficial confirmado de falecimento na Capital em decorrência de coronavírus (Covid-19)”