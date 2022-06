Vida Urbana Assistência Social de Gurupi abre seleção para cargos de nível fundamental, médio e superior Interessados têm até o dia 17 de junho para realizar inscrição; remunerações variam entre R$ 1.212,00 a R$ 1.525,90

A Prefeitura de Gurupi, município situado no sul do Estado, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, abriu nesta quinta-feira, 9, inscrições para a seleção de profissionais em 11 áreas de níveis de escolaridade que vão desde o ensino fundamental incompleto ao nível superior. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, 1...