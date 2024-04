O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) aprovou a criação do Projeto de Assentamento Olga Benário, no município de Tabocão, região noroeste do estado. Foi destinada uma área de 724 hectares para cerca de 50 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A área já havia sido desapropriada pela União em 2006 por ser utilizada para o cultivo ilegal de drogas. A portaria referente ao assentamento de 58 unidades agrícolas familiares foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (16). Acesse aqui para conferir o documento.

O coordenador do MST no Tocantins, Antônio Marcos Bandeira, contou ao JTO que as famílias que vivem na região lutam há quase 11 anos pelo direito à terra.

"Toda essa luta iniciou em 2013, quando centenas de famílias sem-terra da região montaram o acampamento Olga Benário. Naquela época, reivindicavam a desapropriação na Fazenda Araguarina, pressionando o Incra para desapropriar a área para a criação de um assentamento de reforma agrária".

Ele ressalta que muitas famílias na época receberam ordem de despejo e que, por isso, se deslocaram para a Fazenda Sinuelo, em Tabocão. Mas, o local já havia sido desapropriado pela União após investigações da Polícia Federal apontarem o uso da terra para cultivo de plantas psicotrópicas pelo tráfico de drogas e que por isso pertenciam ao Incra.

A Lei nº 8.257/91 e o Artigo 243 da Constituição Federal estabelece que as glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas podem ser destinadas para outros fins. "Serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções".

Ainda segundo Antônio Marcos, o local depois passou a dar lugar ao plantio de soja transgênica, por fazendeiros que grilaram as terras.

"Então, foram quase 11 anos de luta e muita resistência. De muita mobilização, de muita pressão para que o Incra e o Estado Brasileiro reconhecessem o direito daquelas famílias de lá. São mais de 50 famílias que vivem no território desde 2018, produzindo uma diversidade de alimentos que garantem a segurança alimentar, mas que garantem também a geração de renda com a comercialização da produção na região".

Ele acrescenta ainda a vitória para o movimento. "É uma conquista importante do movimento daquelas famílias e, acima de tudo, o reconhecimento do direito à terra, o reconhecimento do direito de acesso às políticas públicas da reforma agrária, como o crédito, a assistência técnica, a habitação rural e todas as infraestruturas básicas, fundamentais e necessárias para a vida daquelas famílias nessa comunidade que agora oficialmente se chama Projeto de Assentamento Olga Benário".

Conforme a portaria, a Superintendência Regional do Incra no Tocantins incluirá as unidades familiares citadas no processo como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária.

A portaria é assinada pelo presidente do Incra Cesar Fernando Schiavon Aldrighi.

Além do assentamento em Tabocão, outro assentamento foi criado no Tocantins com o total de 46 parcelas de assentamento na área de reforma agrária denominada Reginaldo Lima, localizado no município de Barra do Ouro.

Outros assentamentos criados

Além da criação dos dois assentamentos no Tocantins, também foram publicadas, no Diário Oficial da União de terça-feira (16), as portarias de criação de outros oito assentamentos que beneficiaram cerca de 797 famílias em cinco estados: Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Sul.