Vida Urbana Assembleia legislativa lamenta morte de servidor público aos 60 anos Humberto Amaral Lira morreu na madrugada desta sexta-feira (7) após uma parada cardíaca. O velório deve acontecer por volta das 17h às 19h desta sexta-feira na funerária Pax

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Tocantins (Sindjor-TO) lamentaram a morte do servidor efetivo Humberto Amaral Lira, de 60 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (7). De acordo com a Aleto, o servidor público morreu após uma parada cardíaca. Humberto Amaral trabalhava na Aleto desde ...