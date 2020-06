O presidente da Assembleia legislativa do Tocantins, Antônio Andrade (PTB) disse ao JTo nesta segunda-feira,29, que a Assembleia Legislativa ficará fechada esta semana e só retornará às atividades no dia 3 de julho, na próxima semana.

Três parlamentares já confirmaram infecção por Covid-19: Claudia Lelis (PV), Olyntho Neto (PSDB) e Ricardo Ayres (PSB) e o presidente afirma que a medida busca a segurança de todos. “Esta semana fechamos a Casa para garantir ainda mais segurança, de hoje, 29 de junho, para retornar as atividades na próxima semana, no dia 3 de julho”.

O presidente também listou as medidas adotadas pela Casa desde o início da pandemia, segundo Andrade, são medidas preventivas para evitar aglomerações.

1º - A Casa foi fechada para visitação;

2º - Adotamos sessões remotas, os deputados podem participar com mais segurança e sem contatos;

3º - Os servidores do grupo de risco, acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, estagiários e gestantes estão em home office;

4º - A Assembleia passa toda semana por desinfecção, desde que foi identificado o primeiro caso;

5º -Além disso adotamos o distanciamento entre os parlamentares que ainda comparecem as sessões presenciais, instalamos totem com álcool em gel;

6º - Adotamos o procedimento de medir a temperatura de todos que entram da Assembleia, se identificado alguma alteração a pessoa é encaminhada ao departamento de saúde;

7º - Criamos o Programa AL Saúde, onde disponibilizamos vídeos com orientações e um canal de comunicação entre os servidores e o departamento de saúde para tirar dúvidas sobre a Covid-19;

8º - Esta semana fechamos a Casa para garantir ainda mais segurança, retornando as atividades na próxima semana.