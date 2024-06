Vida Urbana Assembleia Legislativa deve eleger nova mesa diretora na próxima semana Edital de convocação dos deputados está publicado no Diário Oficial da Aleta desta quarta-feira (29)

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) deve ser eleita na próxima terça-feira (4). O edital de convocação dos deputados está publicado no Diário Oficial da Aleto desta quarta-feira (29). De acordo com a Aleto, o edital de convocação dos deputados foi publicado após aprovação na sessão que aconteceu na última terça-feira (28), de Pro...