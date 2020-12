Vida Urbana Assembleia Estatuinte aprova minuta do Estatuto da UFNT e texto será avaliado por Conselho Superior Essa aprovação é mais um passo para a implantação da Universidade Federal do Norte do Tocantins

A minuta do Estatuto da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), aprovada na Assembleia Estatuinte realizada nesta semana, segue para o aval Conselho Superior Provisório (Consupro) da nova universidade. A nova reunião acontece nesta sexta-feira, 18, para votação e apreciação do documento e será transmitida pelo Canal da UFNT no Youtube. Essa minuta é resultado de construç...