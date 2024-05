Vida Urbana Assédio judicial a jornalistas e veículos de imprensa é reconhecido pelo STF A questão foi decidida com base no voto do ministro Luís Roberto Barroso. Ele citou casos de 100 ações ajuizadas ao mesmo tempo em diversos estados contra jornalistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu por unanimidade nesta quarta-feira (22) o chamado "assédio judicial" contra jornalistas e veículos de imprensa. Com a decisão, a Corte confirma a ilegalidade do ajuizamento de inúmeras ações judiciais para constranger ou dificultar o exercício da liberdade de imprensa. Pelo entendimento, as ações nas quais pessoa...