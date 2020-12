Vida Urbana Artistas lançam a campanha 'O Brasil Precisa do SUS' para defender saúde pública na pandemia Em vídeo, Caetano Veloso afirma que, "num Brasil tão desigual, precisamos defender o SUS como nossa maior política pública social"

Uma campanha de apoio ao SUS ("O Brasil Precisa do SUS") integrada por personalidades como Chico Buarque e Caetano Veloso foi lançada nesta terça (15). Em vídeo, Chico Buarque lembra que, "nesses tempos de pandemia, o SUS tem servido de exemplo no mundo afora". "A característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atender a qualquer pessoa desde ...