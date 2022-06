Vida Urbana Artistas de Taquaruçu abrem XIII Festival Amazônia Encena na Rua em Belém do Pará Depois do festival, os artistas participarão de ações culturais nas cidades de Marabá, Parauapebas e Xinguara

A companhia de circo de Taquaruçu, Trupe-Açu vai abrir o XIII Festival Amazônia Encena na Rua no dia 5 de junho em Belém do Pará. O evento é um dos principais festivais de artes cênicas de rua do Brasil. Após a programação oficial, que ocorrerá de 5 a 12 de junho na Praça da República na capital paraense, a Trupe-Açu participará das ações de difusão cultural e turn...