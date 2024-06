Vida Urbana Arraiá da Capital: Veja a ordem de apresentação das quadrilhas na 32º edição do evento Serão 12 juninas que vão distribuir as exibições das coreografias entre a quarta- feira (19) até domingo (23) no Estádio Nilton Santos, em Palmas

A ordem das apresentações do 32º Arraiá da Capital que ocorre de quarta-feira (19) a segunda-feira (24), já foi definida, nesta edição 12 quadrilhas juninas competirão no tradicional concurso junino sediado no Estádio Nilton Santos. O evento premiará os melhores de cada categoria: Melhores Quadrilhas Juninas do Grupo Especial, Grupo de Acesso e Grupo Comuni...