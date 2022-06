Vida Urbana Arraiá começa nesta quarta; confira programação e serviços ofertados à população no evento Banda Falamansa se apresenta a partir das 23h; Busão da vacinação estará presente imunizantes da Covid-19, gripe e tríplice viral

Começa nesta quarta-feira, 22, o 30º Arraiá da Capital. Serão cinco dias de evento, com ensaio geral marcado para o dia 21 e a apuração que ocorre no dia 27 de junho. As atrações musicais irão se revezar todos os dias, com 19 shows de cantores locais no Coreto do Forró, das 19h às 22h e no palco principal, a partir das 22h. Conforme a programação divulgada pela p...