As redes municipais de ensino de Araguaína e Gurupi colocam em prática novas ações para o andamento das atividades eletivas nesta segunda-feira, 13. No Norte, as aulas das escolas da zona rural voltam a partir do modelo semipresencial e com material especial elaborado para atividades em casa, já em no Sul, atividades pedagógicas da rede municipal de forma remota por meio de plataforma online.

Araguaína

Em Araguaína, esse é o primeiro passo para o retorno em todo Município, que está programado para agosto. Entretanto, para os mais de 21 mil estudantes da rede mundial os materiais pedagógicos impressos para a realização de atividades em casa já está sendo entregue desde em junho. Cada apostila contém atividades para duas semanas e devem ser desenvolvidas com suporte por meio de canais de comunicação virtual da Educação.

Com relação a volta das 13 escolas na zona rural, que tem 495 alunos matriculados, a Prefeitura de Araguaína disse que a Educação elaborou um material especial para as atividades que serão realizadas em casa. A escolha pelo modelo semipresencial ocorrer para evitar aglomerações.

A Secretaria Municipal da Educação disse que vem adotando medidas sanitárias para reduzir os riscos de contágio da Covid-19 e os funcionários são testados. As escolas seguirão o protocolo de segurança criado com distanciamento de 1,5 m entre as carteiras, uso de máscara por todos, não haverá recreio e os transportes serão desinfectados antes e após o desembarque dos alunos.

Gurupi

Também nesta segunda-feira, retomam as atividades pedagógicas da rede municipal de forma remota, por meio de plataforma online, sendo que ainda não há data para a volta das aulas presenciais. Para os estudantes que não tem acesso à internet, as atividades serão enviadas impressas.

Entretanto, conforme apurado pelo G1 Tocantins, duas escolas de Gurupi foram fechadas depois que servidores receberam resultado positivo de Covid-19. Os recados nas portas das unidades fixados na última quinta-feira, 9, informaram que as aulas remotas e entrega dos conteúdos estavam suspensas.

Cerca de 600 alunos vão ser impactados nessas duas escolas e não vão receber os conteúdos para as aulas remotas neste momento. Na Escola Gilberto Rezende o aviso afirma que a unidade teve problemas técnicos e as atividades serão retomadas no dia 17 de julho e na Escola Orlindo Pereira diz que a entrega dos materiais e início das aulas remotas foram canceladas. O aviso pede aos pais para acompanhar as redes sociais.

Em nota ao G1 Tocantins, Prefeitura de Gurupi informou que os diretores das unidades escolares receberam as orientações relacionadas ao protocolo de saúde e estão orientados pela Secretaria de Educação a suspender todas as atividades para desinfecção. Os demais servidores que tiveram contato com os contaminado deverão realizar o monitoramento e em caso de sintomas procurarem a Saúde Municipal.