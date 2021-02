Vida Urbana Araguaína vacinou 1.250 idosos acima de 80 anos durante dois dias de drive-thru A prefeitura do município pretende O órgão pretende vacinar 2.423 idosos desta faixa-etária nos próximos dias.

Em Araguaína, norte do Estado, 1.250 idosos acima de 80 anos foram vacinados durante a última sexta-feira, 12, e segunda-feira, 15, no sistema drive-thru. Essa é a terceira etapa da campanha de vacinação nacional contra a doença no município. O órgão pretende vacinar 2.423 idosos desta faixa-etária nos próximos dias. Conforme a Prefeitura de Araguaína, o núme...