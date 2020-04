Vida Urbana Araguaína vacina mais de 1,5 mil idosos em casa contra a influenza Medida é realiza em campanhas com aqueles que não podem ir até as UBS

Mais de 1,5 mil doses da vacinação contra a influenza foram levadas a idosos acamados, cadeirantes, deficientes físicos que não tem condições de sair de casa em Araguaína, Norte do Estado. A medida é realiza em campanhas com aqueles que não podem ir até as unidades básicas de saúde (UBS). Conforme a gestão da saúde, com a situação de pandemia da Covid-19, a vaci...