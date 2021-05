Vida Urbana Araguaína vacina contra covid-19 pessoas de 45 a 59 anos com comorbidades, obesos e com câncer Nova etapa inicia nesta quarta-feira, 19, nas unidades de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde Araguaína começa a vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 19, pessoas de 45 a 59 anos com comorbidades, obesos e pessoas com diagnóstico de câncer. Mesmo com a ampliação do público prioritário, a Saúde Municipal pessoas com deficiência permanente entre 45 a 59 anos, portadoras de síndrome de Down, doença renal em diálise e HIV s...