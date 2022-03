Vida Urbana Araguaína tira novamente obrigatoriedade do uso de máscaras e afrouxa outras medidas contra o vírus Conforme novo decreto da cidade, o uso da máscara não é mais obrigatório e sim recomendado em todos os locais públicos, privados, estabelecimentos comerciais e/ou órgãos públicos

No norte do Estado, em Araguaína, a prefeitura publicou um novo decreto nesta segunda-feira, que altera as medidas restritivas para a contenção do avanço da covid-19. Entre as mudanças estão a recomendação do uso de máscara, que deixa de ser obrigatório, além da liberação de todas as atividades esportivas e o funcionamento do comércio sem restrição de horário, mantendo o...