Vida Urbana Araguaína tem crescimento de 69% nos casos de dengue nos primeiros meses de 2021 De janeiro a maio deste ano, a cidade registrou 431 conformações da doença e no ano passado, no mesmo período, eram 255; também houve aumento nos casos de zika e chikungunya

Com 431 casos confirmados de dengue, Araguaína registrou um aumento de 69% da doença nos primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado, quando eram 255 confirmações. Esses números de registros são de janeiro a maio de 2020 e de 2021 do relatório do Centro de Controle de Zoonoses, que tem números parciais da dengue, zika e chikungunya. Conforme o CCZ,...