Vida Urbana Araguaína tem aumento de 288% nos casos de dengue e 979 doentes confirmados Cidade também teve crescimento nos casos de zika e chikungunya, transmitidos pelo mesmo mosquito: o Aedes aegypti

Com 979 casos de dengue confirmados desde janeiro, Araguaína registra um crescimento de 288% de pessoas doentes em relação ao ano passado, quando houveram 340 registros confirmados. Entre os casos de 2021, os setores com destaque de maior número de notificações são o Araguaína Sul, com 89 casos, Nova Araguaína com 67 notificações e Costa Esmeralda com 52 casos de dengue. Com base n...