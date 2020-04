A Prefeitura de Araguaína decidiu desligar as luminárias em locais públicos como praças, ginásios de esportes e academias ao ar livre. A medida, já iniciada pela equipe do Departamento de Iluminação Pública, visa evitar a aglomeração de pessoas para prevenir contra a Covid-19 (coronavírus) no município que já contabiliza seis casos confirmados da doença, 239 casos descartados e 139 suspeitos.

Conforme o diretor do Departamento, Francivaldo de Oliveira, a decisão se deu porque durante o trabalho de fiscalização das ruas, os profissionais perceberam que muitas pessoas não estão respeitando a orientação de ficar em casa, considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a melhor forma de evitar a propagação do vírus. “Flagramos muitas pessoas reunidas em grupos nos locais abertos, por isso a decisão do desligamento neste período”, destacou.

Pontos estratégicos

A suspensão da iluminação pública está sendo feita em pontos onde há registro de mais pessoas nos últimos dias como a prainha da Via Lago, as quadras esportivas dos setores Céu Azul e Itaipu, os campos de futebol do Bairro de Fátima e do Beira Cimba, no Setor Cimba, além das praças do Setor Patrocínio e Bairro de Fátima e academias ao ar livre dos setores Costa Esmeralda e Vila Azul.

Nesses locais, o diretor de Iluminação afirmou que o descumprimento da medida de isolamento estava maior, inclusive “infringindo as fitas de isolamento colocadas para evitar o acesso”.

Ainda segundo a Prefeitura, a suspensão da iluminação de outros locais será feito à medida que houver registros de desobediência das medidas adotadas na cidade.

Denúncias

O Executivo Municipal informou que casos de descumprimento de isolamento social devem ser denunciados pelos telefones 190 ou 9.9949-5394; 3411-5640 e 3411-5639 em horário comercial; ou ainda por mensagem via aplicativo de whatsapp 9.9972-6133. O denunciante também pode enviar a denúncia pelo e-mail demupe@araguaina.to.gov.br.