Vida Urbana Araguaína retorna aulas semipresenciais de forma gradativa na zona rural a partir da próxima segunda Aulas serão oferecidas pelo sistema semipresencial, com turmas divididas entre dois grupos, e medida ocorre após pesquisa de baixa contaminação em comunidade escolar e crescimento de evasão escolar na rede municipal

A Prefeitura de Araguaína divulgou o retorno gradativo das aulas semipresenciais na Rede Municipal de Ensino a partir da próxima segunda-feira, 9. Esse plano define que as aulas presenciais acontecerão com turmas divididas entre dois grupos, que se revezarão semanalmente entre o ensino presencial e as atividades realizadas em casa. O retorno de forma gradativa foi divulgado n...