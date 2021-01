Vida Urbana Araguaína registra 339 casos de dengue, mas alerta sobre possível subnotificação devido à pandemia Apesar de o número ser menor comparado com os últimos anos, Centro de Controle de Zoonoses indica que redução pode ter ocorrido por falta de procura aos hospitais e manutenção de circulação do mesmo sorotipo de anos anteriores

Apesar do baixo número de casos de dengue em Araguaína durante 2020, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) alerta que o número ainda é alto e que pode ter ocorrido subnotificação devido à pandemia da Covid-19. Foram registrados 339 casos de dengue em 2020, com 25 com sinais de alarme, além de cinco casos de chikungunya e nenhum de zika. Conforme o CCZ, o número...