A partir deste sábado, 13, Araguaína terá mais uma unidade exclusiva para atendimento de pacientes suspeitos de Covid-19. Esse posto, localizado no Setor Santa Terezinha, será utilizado para coleta de exames swab e teste rápido, com funcionamento das 7 às 19 horas.

Conforme a gestão, os atendimentos no novo posto de coleta serão realizados, exclusivamente, por meios de encaminhamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguaína ou das Unidades de Referência, sendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) JK, Albeny Sores, Dr Raimundo e José Rezende.

Além disso, para a realização do teste no local, o paciente deve apresentar também o termo de isolamento, que é entregue durante a consulta com médico. A Unidade ainda também ofertará outro serviço, o de entrega de medicação do protocolo adotado pelo município no tratamento da Covid-19, sendo que acontece somente mediante apresentação de receita médica.

Atendimento

Os atendimentos a suspeitos de Covid-19, com sintomas leves, acontece nas quatro UBS destinada exclusivamente para esses pacientes. Entre os sintomas leves estão febre até 38 graus, tosse, dor de garganta, perda de paladar e olfato e coriza. Esse paciente passará pelo atendimento médico e recebe orientações sobre o isolamento social por 14 dias.

Já os atendimentos de pacientes com sintomas mais graves como febre acima dos 38 graus, tosse com ou sem catarro, dor no peito e nas costas, dores de cabeça, dificuldade de respiração e cansaço acontecem na UPA.