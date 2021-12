Vida Urbana Araguaína prevê terminar em dezembro primeira etapa da construção do Centro de Convenções Até o momento, obra alcançou os 70% de conclusão; obra faz parte do Complexo de Turismo e Negócios da Via Lago

Com investimento de cerca de R$ 8,6 milhões, a primeira etapa da obra de construção do Centro de Convenções de Araguaína alcançou os 70%. Essa etapa corresponde a parte estrutural, cobertura e instalações hidráulicas e elétricas. O cronograma de obras prevê que sejam concluídas em dezembro as estruturas de concreto armado, como pilares e vigas, e execução das estruturas m...