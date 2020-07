Vida Urbana Araguaína prepara retorno das aulas com adaptações de espaços em escolas e creches Para a volta semipresencial haverá o distanciamento entre cadeiras, revezamento de turmas e a suspensão do recreio

Com a previsão para a volta das atividades escolares em 3 de agosto, as escolas e creches da rede municipal de ensino de Araguaína realizam os preparativos para o retorno gradual. Ao todo são 66 unidades da zona urbana que as equipes estão empenhadas na adequação da estrutura para receber os alunos. Entre as medidas está a recomendação do protocolo Covid-19 de que...