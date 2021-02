Vida Urbana Araguaína inicia campanha de vacinação antirrábica A meta da prefeitura é vacinar aproximadamente 29 mil animais na cidade, sendo uma média de 20 mil na zona urbana e quase 9 mil na zona rural

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araguaína, município localizado no Norte do Estado, deu início nesta semana, a Campanha de Vacinação Antirrábica para imunizar cães e gatos. As doses da vacina são gratuitas e aplicadas em animais com mais de três meses de vida. A meta é vacinar aproximadamente 29 mil animais na cidade, sendo uma média de 20 mil na z...