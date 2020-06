Após a retomada de parte do comércio em Araguaína, nesta segunda-feira, 8, a Prefeitura de Municipal também estabeleceu regras específicas para funcionamento do Shopping Popular e lojas com menos de 20 metros quadrados. Essas exigências estão na Portaria Conjunta nº 11, publicada no Diário Oficial dessa segunda.

Conforme a gestão, esses comerciantes terão que seguir as regras gerais e algumas específicas por causa do espaço reduzido em seus comércios. Entre as regras estão, que para o shopping popular ficará permitido o acesso de 69 comerciantes, sendo um para cada box. Também estão permitidas mais 10 dirigentes ou funcionários da Associação dos Comerciantes Informais de Araguaína (Acia) para organizar os clientes, que não podem superar 71 em compras.

Além disso, a entrada será regulada com senhas e por apenas três portas, já as demais portas ficarão abertas somente com o uso de gradil ou telas. Cada comerciantes do shopping ou lojas com menos de 20 metros quadrados só atenderão apenas um cliente por vez, das 9 às 18 horas.

Para abrir as portas, os comerciantes, ainda, devem preencher um formulário acessando o site da Prefeitura aqui e assinar o termo de responsabilidade, que deve ser afixado na entrada ou em local visível do estabelecimento.

Já entre as regras gerais a serem seguidas estão: a suspensão do serviço no caso algum colaborador testar positivo, a proibição de pessoas do grupo de risco, e o estabelecimento de escalas de revezamento entre funcionários no atendimento direto ao cliente. Além das medidas sanitárias já definidas em decretos anteriores, como disponibilizar álcool 70° INPM para desinfecção, intensificação das ações de limpeza e atender clientes somente com o uso de máscara.

Volta

Nesta segunda, com a retomada de forma gradativa e organizada das atividades comerciais consideradas não-essenciais em Araguaína os fiscais da Vigilância Epidemiológica e de posturas, tributários, ambientais e sanitários começaram a vistoria os estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento das regras estabelecidas no Decreto 227/20, publicado no último sábado, 6.

A fiscalização observou que os estabelecimentos havia fixado o termo de responsabilidade, além de cartazes que informam o limite permitido de pessoas no local, uso de máscaras por colaboradores e clientes, oferta de álcool a 70% ou de lavatório para higienização das mãos dos clientes e outras regras. Essa ação visa orientar, educar e garantir a segurança da população em relação à prevenção de contaminação pela Covid-19.