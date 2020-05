Vida Urbana Araguaína divulga resultados da prova de títulos e prova discursiva para vagas do concurso público Classificados para a Guarda Municipal devem aguardar o enfraquecimento da pandemia da Covid-19 para as próximas etapas

A Prefeitura de Araguaína divulgou nesta quarta-feira, 20, o resultado da avaliação da prova de títulos de candidatos do Concurso Público do Quadro Geral e resultado definitivo da prova discursiva para o cargo de procurador municipal. Ambos os resultados podem ser acessados no aqui. No caso da prova de títulos, a avaliação tem caráter classificatório para os candida...