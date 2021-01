Vida Urbana Araguaína divulga lista de documentos de matrícula para alunos novatos, que começa na próxima semana Aulas devem começar em fevereiro e as matrículas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 11, por duas semanas

Com as matrículas agendadas para ocorrerem a partir da próxima semana, a Prefeitura de Araguaína disponibilizou a lista de documentos e as regras gerais para as matrículas dos estudantes novatos na Rede Municipal de Ensino. As efetivações das matrículas acontecerão entre os dias 11 e 22 de janeiro. Conforme a Educação Municipal, as aulas referentes ao primei...