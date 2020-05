A Prefeitura de Araguaína lançou o site ‘Covid-19 em Araguaína – TO’ com um mapa dos casos confirmados de Covid-19 e informações sobre a doença no município. A plataforma pode ser acessada aqui e conta com boletins epidemiológicos semanais, plano de contingência, telefones para tirar dúvidas sobre a doença e denúncias.

Também estão disponíveis no site as respostas para perguntas frequentes sobre os decretos das medidas restritivas adotadas pela administração municipal.

Mapa

O mapa mostra a quantidade de pacientes ativos e curados distribuídos por bairro, sendo que a população pode encontrar estatísticas apontadas pelos círculos. O mapa mostra os setores dos pacientes infectado, mas a Prefeitura Municipal lembra que os pontos não são referentes a residências de pacientes.

Os dados do mapa são dos diagnósticos feitos por testes rápidos pela Prefeitura e por coleta que são enviadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen).

No caso do Boletim Epidemiológico, a gestão apresenta informações sobre idade e sexo das pessoas contaminadas. Esse dado é semanal e a informação é a soma das publicações diária da Prefeitura.