Vida Urbana Araguaína decreta ponto facultativo para segunda e terça-feira de Carnaval Decreto não se aplica a unidades e serviços considerados essenciais e Saúde organiza esquema de vacinação

A Prefeitura de Araguaína decretou ponto facultativo nesta segunda e terça-feira de Carnaval. Após o fim do expediente desta sexta-feira, 25, o retorno do funcionamento será às 13 horas da próxima quarta-feira, 2, a Quarta-Feira de Cinzas. A medida está publicada no Decreto nº 107/22 e leva em consideração os feriados nacionais no ano de 2022, estabelecidos pelo M...