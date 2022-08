Vida Urbana Araguaína cria corrida de rua para homenagear árvore preservada com premiação de R$ 18,4 mil Primeira prova da "Corrida do Pé de Pequi" será no dia 28 com expectativa de reunir 900 atletas profissionais e amadores ; inscrições se encerrarão dia 24

Estão abertas as inscrições para a Corrida do Pé de Pequi, que será realizada pela primeira vez no próximo dia 28, às 7 horas em Araguaína, região norte do Estado. O total da premiação é R$ 18.400, o valor será destinado aos cinco primeiros colocados de cada uma das sete modalidades, conforme a Prefeitura de Araguaína. A competição é dividida entre categorias, femini...