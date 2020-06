Vida Urbana Araguaína convoca 240 aprovados para cargo de guarda municipal do concurso público para teste física Provas serão aplicadas nos dias 4 e 5 julho com adoção de medidas para evitar a aglomeração e a transmissão da Covid-19

A Prefeitura de Araguaína convoca os 240 pré-selecionados para o Concurso Público da Guarda Municipal para o Teste de Aptidão Física (TAF). Desse total, 40 serão convocados de imediato para o curso de formação e 200 ficarão no cadastro reserva. As provas acontecerão nos dias 4 e 5 de junho no 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM). Conforme a gestão, os equipamentos para o...