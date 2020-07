Vida Urbana Araguaína continua vacinação contra a influenza nas unidades de saúde para grupos prioritários Objetivo é vacinar mais quase 11 mil pessoas dos grupos de risco, em especial crianças e mulher no pós parto; Palmas também prorrogou o prazo para vacinação

Com 32.323 pessoas imunizadas contra o vírus da Influenza, Araguaína continuará com a Campanha Nacional de Vacinação para a vacinação de pelo menos mais 10.877 pessoas do público-alvo. A iniciativa encerrada na última terça-feira, 30, em todo o País, seguirá na cidade até o dia 24 de julho. Outra cidade que prorrogou a vacinação foi Palmas, com nova data até 20 de julho. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína, a meta é vacinar 90% do público alvo e como ain...