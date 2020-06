Publicado no último sábado, 6, o novo decreto da Prefeitura de Araguaína determinou diversas regras como condições para o retorno do atendimento presencial em parte do comércio e celebrações religiosas do município, que ocorrerá a partir desta segunda-feira, 8.

De acordo com o decreto, todos os comerciantes, até os que não fecharam durante a pandemia, deverão preencher um formulário acessando o site da Prefeitura ou diretamente pelo link http://araguaina.to.gov.br/flexibilizacao/. O documento se trata de um termo de responsabilidade, que terá que ser ser afixado, pelo proprietário na entrada ou em local visível do estabelecimento.

Regras

Além do termo, os comerciantes terão que seguir as seguintes normas:

-Informar à Secretaria Municipal da Saúde se um colaborador testar positivo para covid-19 e suspender outros da equipe que possam estar contaminados.

- Está proibido ter colaboradores do grupo de risco

- Escalas de revezamento entre funcionários no atendimento direto ao cliente.

- Limite interno de uma pessoa para cada 10 metros quadrados.

- Um em cada dez colaboradores terão que fazer um curso on-line a ser oferecido pela Secretaria Municipal da Saúde sobre a covid-19.

Medidas sanitárias

Além das medidas citadas, os comércios também deverão disponibilizar álcool 70° INPM para desinfecção, manter dois metros entre os postos de atendimentos e clientes, uso obrigatório de máscara e outras determinações.

Restaurantes instalados na BR-153 poderão funcionar, entretanto os dentro da cidade continua permitida apenas as vendas por meios digitais ou por telefones para entrega ou retirada do pedido.

Horários

De acordo com a prefeitura, estabelecimentos considerados essenciais, como clínicas médicas, laboratórios e farmácias seguem sem alteração de horário, sendo incluídos agora ao grupo os bancos.

A feira coberta do Mercado Municipal é a única que poderá funcionar, entretanto feirantes com idade superior aos 60 anos não podem estar no local.

Também foram definidos três grupos com horários de atendimento diferentes:

-Das 7 às 16 horas: podem abrir lojas de produtos agropecuários, materiais para construção, mercearias, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e centros de abastecimento de alimentos;

-Das 8 às 17 horas: distribuidores de bebidas; distribuidores e revendedores de veículos, máquinas e peças; serviços de manutenção de eletrodomésticos; comércios atacadistas; lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos; grandes magazines e grandes lojas de variedades.

-Das 9 às 18 horas: é a vez de abrir petshops; lojas de suplementos naturais; escritórios em geral; lojas de vestuários, calçados e utilidades domésticas; joalherias, relojoarias e micro e pequenas empresas que comercializem outros produtos.

Aulas e transporte público

A prefeitura informou que haverá o retorno gradual das aulas, mas a princípio isso será de forma semipresencial a partir do dia 15 deste mês.

Já com relação ao transporte público, ônibus podem transportar 50% do limite da capacidade e continuam bloqueados os cartões de prioridade já que as aulas estão suspensas e idosos devem ficar em casa.

O serviço de mototáxis continuará proibido, mas os profissionais estão autorizados a prestarem serviços de entrega na cidade.

Denúncias

A prefeitura também ressalta que as forças-tarefas para fiscalizar o cumprimento dos decretos continuarão para garantir que não haja aglomerações, e caso alguém queria denunciar essa situação, pode ligar para os telefones: 3411-5640; 3411-5639; 99949 5394, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas e pelo WhatsApp no número: 99972 – 6133 ou pelo 190 da Polícia Militar.