Vida Urbana Araguaína começará a vacinar crianças sem comorbidades a partir dos 5 anos na segunda-feira Cidade incluiu, por fases, o grupo de 5 a 11 anos e, até o momento, vacinou 700 meninos e meninas

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína começará a vacinar crianças com mais de 5 anos, sem comobidades, a partir desta segunda-feira, 7. A cidade incluiu, por fases, o grupo de 5 a 11 anos com a chegada das doses destinadas a crianças. As salas de vacina funcionam em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira. Conforme a Semu...