Araguaína começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas de 25 anos com comorbidades nesta segunda

A partir da próxima segunda-feira, 31, a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína amplia a vacinação contra a covid-19 para nova faixa etária. Poderão se imunizar pessoas com idade a partir de 25 anos com comorbidades e a partir de 18 anos com deficiência permanente, portadores de HIV e imunossuprimidos. Conforme a Saúde do Município, aos idosos com mais d...