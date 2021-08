Vida Urbana Araguaína chega a 500 mortes por covid e é a segunda cidade com mais casos e óbitos do TO Palmas lidera com mais infectados e em terceiro lugar está Gurupi, sul do Estado; TO contabilizou nesta quarta-feira 410 novos casos e quatro mortes

Palmas, Araguaína e Gurupi continuam sendo as mais afetadas por novos casos da Covid-19. Segundo o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 4, as três maiores cidades do Estado somam juntas 187 novos infectados pela doença. Somadas aos contaminados das outras cidades, o Tocantins registra hoje 410 novos casos do vírus. Desde o início da pandemia até agora, essas ...