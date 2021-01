Vida Urbana Araguaína aprova plano de vacinação e diz que priorizará profissionais em atuação na linha de frente Plano tem base nas recomendações do Ministério da Saúde e ainda não tem números de quantitativo de vacinados que irá depender do número de doses que o Estado enviará ao Município

Com a divulgação da vinda das doses para a vacinação contra a Covid-19, o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, se reuniu com a equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde nesta segunda-feira, 18, para aprovar o plano de imunização. Esse plano será para a aplicação das doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês S...