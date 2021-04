Vida Urbana Araguaína anuncia vacinação contra a Covid-19 para público acima de 60 anos Em sistema drive-thru no Parque de Exposições, a vacinação começa nesta quinta-feira, 29,das 8 às 17 horas e nas UBS a partir de sexta-feira, 30

Começa nesta quinta-feira, 29, a vacinação de idosos com mais de 60 anos em Araguaína, Norte do Estado. Segundo a prefeitura, a vacinação ocorrerá por meio de drive-thru, das 8 às 17 horas, no Parque de Exposições de Araguaína. Entretanto, quem não conseguir se vacinar no drive-thru, poderá receber a primeira dose a partir de sexta-feira, 30, nas Unidades Básicas de S...