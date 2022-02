Vida Urbana Araguaína amplia vacinação contra Covid-19 para crianças a partir dos 8 anos Até o momento, 450 crianças com menos de 12 anos já se vacinaram no município

A partir desta segunda-feira, 31, Araguaína vacinará todas as crianças a partir dos 8 anos contra a covid-19. Para o novo público-alvo serão aplicadas tanto a dose da Coronac, que foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no último dia 20 de janeiro, quanto da Pfizer pediátrica, que já estava disponível nas crianças com menos de 12 anos. O...