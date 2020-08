Com o avanço dos casos de Covid-19 no Tocantins, as cidades de Araguaína e Palmas registram os maiores números de infectados e também de mortes. Araguaína ultrapassou a marca dos 100 óbitos e a Capital chega aos 50 registros. Em índices de diagnósticos positivos, somando os curados e ativos, são 7.716 infectados em Araguaína e 6.051 em Palmas.

Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e também o dado da Saúde Municipal, em Araguaína já são 102 pacientes que não registram as complicações da doença e vieram a óbito. Segundo a SES, na cidade a porcentagem de morte é de 24.57% e a letalidade chega aos 1.32%, abaixo da estadual que é 1,46%. Dos mortos pela doença, 71 eram homens e 31 mulheres, ou seja, 69,6% eram do sexo masculino.

Já na Capital, o Boletim Estadual apresenta até esta quarta-feira, 5, 49 óbitos, entretanto os dados epidemiológicos de Palmas ainda desta terça-feira, 4, traziam a confirmação de três óbitos ocasionados por complicações decorrentes da Covid-19 e somavam já 50 mortes.

A Capital tem a taxa de letalidade em 0,80% e percentual de óbitos em 11.80%, segundo a Saúde Estadual. No que se refere ao sexo dos pacientes que não resistiram as complicações da infecção, 30 eram homens e 19 mulheres. A cidade também registra mais óbitos em pessoas do sexo masculino, cerca de 60%.

Estado

Ao analisar os dados de óbitos em todo o Tocantins, que são atualmente 415 registros em 80 cidades, são 269 (64,8%) de homens e 146 (35,1%) de mulheres. Confira as cidades e o quantitativo de óbitos no Estado, conforme a SES: