Vida Urbana Araguaína abre inscrições para vendedores comercializarem produtos no São João do Cerrado 2024 Interessados devem fazer o cadastro gratuito de forma presencial, na Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer até sexta-feira (14). Festival será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho

Começam nesta segunda-feira (10), as inscrições para empreendedores que desejam comercializar comidas típicas, bebidas, artesanatos e artigos variados no São João do Cerrado 2024, em Araguaína, região norte do estado. De acordo com a prefeitura, os interessados podem realizar o cadastro gratuito, presencialmente das 7h às 13h, na Secretaria do Esporte, Cultura e Laze...