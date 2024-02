Candidatos aprovados no concurso da Prefeitura de Paraíso do Tocantins do quadro geral, realizado em 2023, reclamam da demora nas nomeações. Os candidatos procuraram o JTo nesta terça-feira, 6.

De acordo com os aprovados, o prefeito Celso Morais (MDB) disse durante uma entrevista, em uma live no Youtube, no dia 25 janeiro, que ocorreria a nomeação a partir da semana seguinte, porém, até agora os aprovados não foram chamados.

O certame ofertou 257 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.330,68 e R$17.598,04.

Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins em dezembro de 2023, os candidatos estavam revoltados porque na época se passaram mais de 60 dias do resultado final, após recurso, e o certame ainda não teria sido homologado.

Na época, a prefeitura informou por meio de nota ao Jornal do Tocantins que o concurso seria homologado em um prazo de até 20 dias. No dia 12 de janeiro, conforme documento anexado no site da banca responsável, o concurso foi homologado.

Os candidatos, que preferiram não ser identificados, criticam a falta de cumprimento do que foi prometido.

"Na semana antepassada ele disse que na próxima semana começaria a nomeação e até o final do ano, chamaria todos os candidatos dentro das vagas, a semana se passou e nada. Estamos ansiosos aguardando esta nomeação, preciso trabalhar", disse uma das aprovadas.

Outro candidato, aprovado para o cargo de agente de trânsito e transporte, morador de Marabá (PA), e tem dois filhos, um deles, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e uma esposa que segundo ele está desempregada, disse não saber ao certo o que vai fazer ainda com a demora.

"Vou ter que mudar toda minha organização aqui para poder ir tomar posse em cima da hora, se não tivermos uma data específica".

Ele também reclama que "a semana encerrou no domingo, dia 4 de fevereiro e até agora não tem mais notícias".

Durante a entrevista no YouTube, a entrevistadora questiona o prefeito sobre a previsão para a nomeação do concurso. Ele respondeu que conversou com a Secretaria de Administração e Finanças e ela deu a certeza que conseguiriam realizar a nomeação a partir da próxima semana.

"Até na próxima semana vai começar, sim, o chamamento dessas pessoas e nós vamos dar posse a todas essas pessoas, essas pessoas vão procurar também o instituto previdenciário do município para lançar os seus documentos e nós vamos fazer de uma forma muito transparente igual foi até o momento".

O que diz a Prefeitura de Paraíso do Tocantins

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Semad) informou por meio de nota nesta terça-feira, 6, que a equipe técnica do município está trabalhando nos editais que serão publicados nos próximos dias, com as orientações e documentações necessárias para realizar a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público de Paraíso do Tocantins.

Afirmou ainda, que durante o anúncio da homologação do concurso, que aconteceu durante a cerimônia de inauguração da reforma do Paço Municipal, por meio das redes sociais oficiais da prefeitura, “foi informado a toda população que a nomeação aconteceria nas semanas seguintes, prazo no qual ainda segue dentro do estabelecido no documento”.