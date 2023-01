Vida Urbana Apreensões de agrotóxicos nas rodovias federais do Tocantins crescem 45% em 2022 Órgãos de controle defendem mais atuação preventiva neste ano em ações conjuntas a rede de saúde, meio ambiente e defesa agropecuária

Nesta quarta-feira, 11, dia em que é comemorado o Controle da Poluição por Agrotóxicos, o Tocantins aparece com um aumento de 45% nas apreensões de agrotóxicos nas rodovias federais do estado. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e obtidos a pedido do Jornal do Tocantins e consideram as toneladas de defensivos apreendidos em 2021 e 2022. Em 2021, houve ...