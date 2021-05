Vida Urbana Apostador de Palmas fatura prêmio milionário da Lotofácil Sorteio desta sexta-feira, 30, premiou outras duas pessoas em todo o Brasil, que acertaram os 15 números e levaram m prêmio de R$ 1.044.027,90 cada uma

Nesta sexta-feira, 30, um apostador de Palmas ficou milionário após acertar as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 2219. Em todo o País foram três apostas vencedoras do prêmio milionário (Tocantins, Pará e Rio de Janeiro) e cada um faturou um prêmio de R$ 1.044.027,90. Os números sorteados no concurso foram: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22...