Aposta do Tocantins leva quase R$ 500 mil no sorteio da Lotofácil Ganhador de Colmeia dividiu o prêmio total com outros dois ganhadores. Resultado saiu na noite de quinta-feira (14)

Uma aposta feita em Colmeia, região norte do Tocantins, acertou 15 números da Lotofácil e faturou o prêmio de R$ 489.759,18. O resultado saiu na noite de quinta-feira (14). O vencedor de Colmeia dividiu o prêmio total do concurso 3053 com outros dois ganhadores, dos estados de Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP). Os números sorteados foram: 02-04-05-07-08-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23 Além dos vencedores d...