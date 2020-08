Vida Urbana Apesar da pandemia, acidentes que envolvem postes de energia aumentam em 14,5% no Tocantins Dados mostram que houve 226 acidentes no primeiro semestre de 2020, sendo 26 a mais que em 2019

Apesar da pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social, o número de acidentes de trânsitos que envolvem postes de energia aumentou em 14,5% no Tocantins. No primeiro semestre de 2020, houve 26 casos a mais que no mesmo período em 2019, segundo os dados da Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, sendo em números, 226 ocorrências e...