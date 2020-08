Das 43 cidades tocantinenses com mais de 100 registros de infectados pela Covid-19, somente quatro ainda não tiveram casos de mortes causadas pelas complicações da doença confirmadas. Os dados têm como base o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta sexta-feira, 14.

O Boletim da SES mostra que os municípios sem registros de óbitos dessa lista são: São Sebastião com 190 diagnósticos positivos, Buriti do Tocantins com 169, Carrasco Bonito com 142 e Pium com 101.

Em números percentuais, 90,6% dessa lista de cidades já registraram ao menos um óbito. Ou seja, são 39 destes municípios entre os 86 que tiveram casos de pacientes que não resistiram à Covid-19 e faleceram.

Ao analisar esses dados, são 45,3% das cidades com mortes que também tem mais de 100 diagnósticos da doença. No que se refere aos resultados positivos para a Covid-19, são 30,9% das 139 localidades que tem ou teve mais de 100 infectados durante os cinco meses de pandemia.