Vida Urbana Apenas duas cidades do Tocantins têm metade da população totalmente imunizada contra a Covid-19 No sábado, Tocantins chegou a 1.368.472 doses aplicadas e alcançou 28% da população com ciclo completo

O número total de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas no Tocantins chegou a 1.368.472 no sábado, 18, e chegou a 27,97% o total de tocantinenses totalmente imunizados - considerado quem recebeu a 2ª Dose ou dose única. Mas em apenas dois municípios do Tocantins a vacinação alcançou a metade da população com a 2º dose ou dose única. Chapada de Areia, cidade do c...